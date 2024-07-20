漢光前共軍動作頻頻 登陸艦、科考船滯留出沒我東岸

國軍漢光40號演習將在下周舉行，不過在演習前夕，軍方內部透露，共軍2艘072A型大型戰車登陸艦從6月下旬至今，都在花東外海徘徊航行，同時還有中國大陸科考船「嘉庚號」出現在東部海域，並疑似進行水文調查，顯示漢光演習前共軍動作頻頻。

對於外界查詢，國防部回應表示，針對台海周邊共艦動態，國軍均全程掌握，並適時公布軍事動態網頁。國軍對各種可能狀況以料敵從寬原則進行評估，亦列入敵可能行動方案並適切應處。

漢光演習前夕，中共軍機持續在台海中線、西南空域活動，中共山東號航艦先前則在台灣東部西太平洋海域演訓，近期開始有返回南海的跡象。不過軍方消息傳出，中共的雲霧山號（舷號997）和萬羊山號（舷號995）兩艘大型登陸艦，從6月下旬開始至今，一直在花東外海約30浬往返航行，由於花蓮七星潭及台東知本海灘為軍方可供登陸的「紅色海灘」，同時軍方在漢光演習期間也預計進行登陸操演，因此格外引起關注。

另一方面，軍方內部消息也指出，2艘登陸艦在花東外海期間，還有一艘科考船「嘉庚號」也在附近海域，甚至接近到16浬處，疑似進行水文調查。

072A型是中共自製的大型戰車登陸艦，標準排水量3700噸，可搭載10輛戰車或2艘氣墊登陸艇，可擔任兩棲登陸作戰、人員物資運輸等任務，艦尾設有飛行甲板可供中型直升機起降，不過沒有機庫。

據軍方指出，兩艘大型登陸艦滯留期間未有大型演訓作為，不過根據軍方每日公布的中共機艦動態，連日來均有中共直升機在東部外海活動，顯示中共海空兵力持續有所動作。