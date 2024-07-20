快訊

郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

美國股債房金將受衝擊 預見下一輪川普效應

傻眼！士林某通訊行騎樓天花板從天降 建管處曝「這原因」可罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光前共軍動作頻頻 登陸艦、科考船滯留出沒我東岸

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共海軍071A型大型登陸艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
中共海軍071A型大型登陸艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部

國軍漢光40號演習將在下周舉行，不過在演習前夕，軍方內部透露，共軍2艘072A型大型戰車登陸艦從6月下旬至今，都在花東外海徘徊航行，同時還有中國大陸科考船「嘉庚號」出現在東部海域，並疑似進行水文調查，顯示漢光演習前共軍動作頻頻。

對於外界查詢，國防部回應表示，針對台海周邊共艦動態，國軍均全程掌握，並適時公布軍事動態網頁。國軍對各種可能狀況以料敵從寬原則進行評估，亦列入敵可能行動方案並適切應處。

漢光演習前夕，中共軍機持續在台海中線、西南空域活動，中共山東號航艦先前則在台灣東部西太平洋海域演訓，近期開始有返回南海的跡象。不過軍方消息傳出，中共的雲霧山號（舷號997）和萬羊山號（舷號995）兩艘大型登陸艦，從6月下旬開始至今，一直在花東外海約30浬往返航行，由於花蓮七星潭及台東知本海灘為軍方可供登陸的「紅色海灘」，同時軍方在漢光演習期間也預計進行登陸操演，因此格外引起關注。

另一方面，軍方內部消息也指出，2艘登陸艦在花東外海期間，還有一艘科考船「嘉庚號」也在附近海域，甚至接近到16浬處，疑似進行水文調查。

072A型是中共自製的大型戰車登陸艦，標準排水量3700噸，可搭載10輛戰車或2艘氣墊登陸艇，可擔任兩棲登陸作戰、人員物資運輸等任務，艦尾設有飛行甲板可供中型直升機起降，不過沒有機庫。

據軍方指出，兩艘大型登陸艦滯留期間未有大型演訓作為，不過根據軍方每日公布的中共機艦動態，連日來均有中共直升機在東部外海活動，顯示中共海空兵力持續有所動作。

共軍 國軍 漢光演習

延伸閱讀

日媒：日本分析共軍有能力1周內登陸台灣

海陸特種部隊開進富岡港 軍事迷：台東漢光很精采

影／漢光無劇本演習？海鋒大隊台東市區飛彈升起接戰 民喊「射阿共！」

漢光「無劇本」破功？ 軍方：僅有「想定」、無劇透

相關新聞

萬安演習下周分區舉行 中部7縣市周一首先登場

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起進行5天4夜操演，同時「萬安47號」防空演習也將分區舉行，其中中部地區7縣市將首先...

獨／澎湖漁民撈獲無人艇 疑美軍經營海上戰場用艇

有漁民在澎湖吉貝水域撈獲一艘有著太陽能風帆的無人艇，交給海巡保管招領。海巡署上午原本計畫說明，但態度忽然低調，原因這艘艇...

中共機艦「聯合戰備警巡」 20共機今晨出海活動

國防部表示，自今日上午7時起，陸續偵獲中共殲-16、運-8及無人機等各型主、輔戰機計20架次出海活動，配合共艦執行「聯合...

漢光前共軍動作頻頻 登陸艦、科考船滯留出沒我東岸

國軍漢光40號演習將在下周舉行，不過在演習前夕，軍方內部透露，共軍2艘072A型大型戰車登陸艦從6月下旬至今，都在花東外...

影／國軍戰備偵巡現身鬧區 民眾高舉國旗加油打氣

今年度國軍漢光演習即將展開，陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置...

29架次中共機艦繞台 山東艦編隊穿越台菲間水域返南海

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計29架、艘次中共機艦繞台。其中17架共機跨越海峽中線在台海北部、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。