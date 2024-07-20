影／國軍戰備偵巡現身鬧區 民眾高舉國旗加油打氣

今年度國軍漢光演習即將展開，陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，吸引經過的騎士目光，紛紛拿起手機拍不停，路旁還有許多民眾拿起國旗大喊國軍加油，官兵也在車上比讚回應，軍方表示希望這項戰備偵巡訓練主要是希望能在真實街道景況下，驗證官兵部隊戰術機動效能，藉以完善計畫作為，厚植部隊堅實防衛戰力。

面對共軍威脅，國軍出動雲豹甲車展現國軍防衛打擊力量，這項例行戰備偵巡，一早8點從營區出發，出動偵察排、CM32、CM34雲豹八輪甲車以及多輛支援勤務車輛，展現防衛國土的打擊力量，雲豹甲車偵巡時，士官持槍警戒，過程中還演練偵搜、警戒，車隊再返回駐地。戰備偵巡的悍馬車、雲豹甲車、勤務車軍容壯盛，車隊行經屏東市區時，路旁有許多社區長輩及小朋友高舉小國旗及加油看板，在路旁歡迎偵巡車隊，加油聲、國軍加油、我愛你喊聲連連，表達軍民一心，高舉大拇指「英勇國軍，有你真好」。