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影／國軍戰備偵巡現身鬧區 民眾高舉國旗加油打氣

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚，大喊國軍加油。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚，大喊國軍加油。記者劉學聖／攝影

今年度國軍漢光演習即將展開，陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，吸引經過的騎士目光，紛紛拿起手機拍不停，路旁還有許多民眾拿起國旗大喊國軍加油，官兵也在車上比讚回應，軍方表示希望這項戰備偵巡訓練主要是希望能在真實街道景況下，驗證官兵部隊戰術機動效能，藉以完善計畫作為，厚植部隊堅實防衛戰力。

面對共軍威脅，國軍出動雲豹甲車展現國軍防衛打擊力量，這項例行戰備偵巡，一早8點從營區出發，出動偵察排、CM32、CM34雲豹八輪甲車以及多輛支援勤務車輛，展現防衛國土的打擊力量，雲豹甲車偵巡時，士官持槍警戒，過程中還演練偵搜、警戒，車隊再返回駐地。戰備偵巡的悍馬車、雲豹甲車、勤務車軍容壯盛，車隊行經屏東市區時，路旁有許多社區長輩及小朋友高舉小國旗及加油看板，在路旁歡迎偵巡車隊，加油聲、國軍加油、我愛你喊聲連連，表達軍民一心，高舉大拇指「英勇國軍，有你真好」。

軍方表示這次戰備偵巡所屬戰甲車輛於白天陸續駛過內埔鄉、麟洛鄉及屏東市等街道，吸引經過的民眾、商家的目光，競相捕捉八輪甲車身影，充分發揮平時國軍勤訓精練成果，展現戰備部隊快速打擊效能，確達國軍實戰化訓練目標。

陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，浩浩蕩蕩的顯眼車隊出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，車隊出現在屏東市區街頭，車上官兵持槍警戒，十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，車隊出現在屏東市區街頭，車上官兵持槍警戒，十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，路旁民眾高舉國旗比讚，大喊國軍加油。記者劉學聖／攝影
陸軍機步第333旅聯兵3營今天上午執行戰備偵巡訓練，戰備部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，路旁民眾高舉國旗比讚，大喊國軍加油。記者劉學聖／攝影

國軍 屏東 漢光演習

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