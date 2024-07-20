29架次中共機艦繞台 山東艦編隊穿越台菲間水域返南海

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計29架、艘次中共機艦繞台。其中17架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。另一方面，日本防衛省則公布山東號航艦編隊最新動態，於18日晚間穿越台、菲間水域向西返回南海。

日本防衛省公布中共山東號航艦編隊在西太平洋最新動向，據統合幕僚監部發布資料，包括山東號編隊在西太平洋演訓多日後，包括山東艦與055型大型驅逐艦咸陽號（舷號108）、052D型驅逐艦桂林號（舷號164）、湛江號（舷號165）等6艘艦艇，18日晚間位於宮古島西南方約580公里水域，向西穿越巴士海峽航向南海，據日方統計，從17日至18日，山東艦編隊共進行約40架次艦載機起降活動。

同時，我國防部公布從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時，共計偵獲共機22架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中17架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到晚間為止，有14架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，其中9架次曾跨越中線，接近至鵝鑾鼻西北方約79浬。