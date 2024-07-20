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29架次中共機艦繞台 山東艦編隊穿越台菲間水域返南海

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省公布中共山東號航艦編隊通過台、菲間海域向西返回南海。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省公布中共山東號航艦編隊通過台、菲間海域向西返回南海。圖／日本防衛省統合幕僚監部

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計29架、艘次中共機艦繞台。其中17架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。另一方面，日本防衛省則公布山東號航艦編隊最新動態，於18日晚間穿越台、菲間水域向西返回南海。

日本防衛省公布中共山東號航艦編隊在西太平洋最新動向，據統合幕僚監部發布資料，包括山東號編隊在西太平洋演訓多日後，包括山東艦與055型大型驅逐艦咸陽號（舷號108）、052D型驅逐艦桂林號（舷號164）、湛江號（舷號165）等6艘艦艇，18日晚間位於宮古島西南方約580公里水域，向西穿越巴士海峽航向南海，據日方統計，從17日至18日，山東艦編隊共進行約40架次艦載機起降活動。

同時，我國防部公布從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時，共計偵獲共機22架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中17架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到晚間為止，有14架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，其中9架次曾跨越中線，接近至鵝鑾鼻西北方約79浬。

西南空域方面，有6架次主、輔戰機及無人機在台海西南部活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西方約34浬。同時，昨日下午17時至晚間另有2架次直升機在東部外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約80浬。

我國防部公布從19日清晨到20日清晨6時，共計偵獲共機22架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
我國防部公布從19日清晨到20日清晨6時，共計偵獲共機22架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共 台海 國防部

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