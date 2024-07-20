漢光40號實兵演習22日登場 重點一次看

國軍漢光40號實兵演習定7月22日至26日實施，此次採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練；雖然沒有往年例如戰備道起降、國軍某裝備「首次」參演等話題，但今年更著重制度上的革新與訓練，重要性絕不亞於過往。

針對此次漢光的重點，中央社帶您一次看。

●無劇本及實戰化演練

「無劇本」一詞是國防部為讓民眾易於了解的說法。演訓部隊過往在漢光時均能事前得知各種「狀況」，並依狀況的發生，照本宣科在幾點幾分執行哪些戰術動作；不過，戰場瞬息萬變，為讓官兵熟悉守備區域、作戰計畫及強化臨場反應，部隊在今年漢光不會先得知「狀況」，而是由統裁部臨時下達。

國防部發言人孫立方少將說明，國軍任何軍事操演及兵棋推演均有想定，這個想定也包括敵可能的行動，同時結合訓練目標設計不同「狀況」，以誘導部隊演練，因此這次漢光是「有劇本，但不劇透」，不會告訴官兵下一個科目、演練動作及幾點幾分要做什麼。

不過，由於涉及捷運、機場等民用設施與場地，考量可能影響民生運作，就要概略公布演練時間；另有些演訓科目雖無實彈，但可能對漁民產生影響，這些演訓區域與時間也會公布。

●本島實兵不實彈、外島實兵實彈

此次為無劇本操演，若在本島實施實彈演習，恐有安全疑慮，且本島演練科目相對外島要複雜，加上此次實兵操演是要讓本島部隊與相關指參，熟悉新的訓練方式，採不實彈方式有助降低難度，並可將重點放在讓各級部隊熟悉自身的作戰計畫。

●漢光前2日開始下達戰前徵候

戰爭發生前有所謂「三軍未發，糧草先行」的徵候，而現代戰爭的徵候將更多元，因此7月20日開始會先下達敵軍灰色地帶侵擾、集結等徵候，目的是讓參訓部隊開始進入「戰時情境」。

●去中心化指揮管制、驗證新版交戰規則（ROE）

落實去中心化指揮管制的一大要件，就是要有完善接戰規則（Rules Of Engagement，ROE）。國軍在民國106年令頒「國軍常設接戰規定」，並在112年依敵情威脅完成修頒，今年將首度驗證新版ROE，同時首次發給各級官兵ROE小卡，著重在「什麼狀況可使用武器」以及「不能對誰使用武器」，並強調禁止殺傷已投降的戰鬥人員，但因各級部隊任務不同，各單位官兵持有的小卡也都不同。

去中心化指管是模擬指揮鏈在戰時若中斷，導致各戰區、甚至各作戰單位無法向上通聯，而必須遂行獨立作戰，要落實獨立作戰，則必須確立接戰規則、授權與責任區。假設處於機動移防的防空部隊，雷達偵獲敵導彈來襲，卻因通訊中斷無法向上級單位取得授權，軍方高層證實，此時「連長」便能有權力下達指令，直接發射飛彈攔截敵目標。

●強化地面部隊訓練

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，海、空軍主戰單位已習慣在共同作戰圖像下行動，並具備一定獨立行動的能力。今年漢光更聚焦地面部隊，原因是地面部隊長久以來，例如情報及火力協調等均過度仰賴上級指導與支援，但實際作戰若遇通聯中斷，部隊可能出現孤立及無力感而不敢行動，因此藉此次漢光逐漸改變地面部隊文化，非常重要。

●取消紅軍（假想敵）

國軍特戰部隊、海軍陸戰隊過往在漢光均扮演紅軍，但特戰、陸戰原本就有該擔負的防衛角色，因此這次漢光將「原兵歸原位」，讓特戰與海陸回歸戰訓本務，熟悉各自在戰時的戰術位置、守備區域的地形地物特性。

●取消預演及部分展示科目

過往漢光為讓民眾了解「國軍在幹嘛」，通常會挑選特定科目公開展示訓練成果，今年為落實實戰化訓練，取消大部分展示科目，目的是讓官兵能以務實方式針對實際情況作訓練；另外是取消演訓校閱，以去年八里海灘反登陸課目為例，漢光正式演習前已歷經指揮官、司令、總長等多次校閱，參訓官兵已相當疲乏，因此今年不會有事前校閱。

●聚焦24小時驗證戰力、夜間訓練

過去基於安全考量，部隊主官均認為夜間戰鬥訓練風險較高，但作戰不分白天晚上，不可能要求敵人不要晚上來；因此這次漢光在做好安全規劃前提下，將依照敵可能行動，「全時段」24小時實際落實訓練，也唯有「實時」才能驗證部隊的能力與限制，進而汲取經驗修改計畫。

●民眾「見軍率」大幅提升

今年漢光強調實戰，參訓部隊將會頻繁出現在鄰里街道，而部隊頻繁在營外演練，過程勢必出現無法預期情況，例如裝備故障、戰鬥動作不純熟等。軍方高層提到，這些都是訓練的一環，可藉此累積官兵經驗跟突發狀況處置能力，並希望外界給予官兵鼓勵打氣，避免不當的批評與謾罵。

●服儀不整不會被懲處

由於參訓部隊將頻繁出現在鄰里街道，甚至夜宿戰術位置等處，若因此被民眾拍到服儀不整、甚至遭惡意上傳社群網站，軍方已經律定，官兵不會因此遭懲處，軍方高層也提到，想藉此讓基層知道「我們正在改變」。

●一年期義務役恢復後首次參演

截至今年7月止，國軍總計已完成14個梯次的1年期義務役男新兵接訓，編成約10個營級兵力，這些役男分發到主戰、守備部隊後，將跟隨所屬單位參加漢光演習。

●著重雙北、台南及高雄防務驗證

雙北：淡水河防是防止共軍以氣墊艇等載具突入政經中樞的重要演練，尤以近日陸籍男子駕快艇闖淡水河後更為重要，這次漢光將實施淡水河反突擊作戰演練，同時搭配在洲美公園實施關鍵基礎設施防護演練，包括關渡平原、台北港的反空機降演練，均圍繞中樞防衛作戰計畫進行整體演練。

台南：範圍包括台南安平港、台南喜樹海灘、台南機場、台南歸仁航特基地等處。喜樹、台南機場與安平港相距不到5公里，為重要戰略三角，學者推測，此為驗證反制中共立體登陸作戰的最佳地點。

高雄：海軍將於7月20日至25日間，於台南喜樹海灘、高雄左營軍港以西海域執行年度專案訓練，同時演練布雷作戰，雖然未採實彈，但演訓區域包括永安天然氣接收站，鄰近海軍左營基地、高雄港及小港機場，同樣具有戰略意義。