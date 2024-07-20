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軍營用陸製零件…聯合再生罰吹哨者？國發會要查

聯合報／ 記者屈彥辰葉卉軒／台北報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌曾質疑聯合再生罔顧國安，於軍事要塞，違約裝設大陸製資通訊產品，黃國昌昨再指控，聯合再生咎責吹哨者，他要求國發會成立調查小組徹查。國發會主委劉鏡清表示，會進行檢查並要求業者說明，也會評估是否繼續投資聯合再生。

黃國昌日前揭露聯合再生集團旗下的永梁公司，在軍事要塞裝設中國製的太陽能逆變器。黃國昌昨再指控，聯合再生將處理光電標租案的業務，召回公司沒收手機，並檢查通訊紀錄，逼員工簽自願離職同意書、保密協議書，他要求國發會成立調查小組徹查到底。

黃國昌表示，台灣的國家安全怎麼會讓廠商一路隱匿欺騙，國發會拿卅億元投資的公司，帶頭罔顧國安，國發會派去聯合再生的董事是在睡覺嗎？黃國昌說，聯合再生一再欺騙，要求國防部與國發會應負起責任，絕對不能包庇不肖廠商持續傷害國安。

劉鏡清表示，黃國昌先前提出有使用大陸製品時，國發會就開始調查，業者購買德國產品，而德國公司的產品是在大陸製造，查明後也要求業者檢討作業流程、做好檢查，國發基金目前持有聯合再生約百分之六多股權，也有找律師了解可以採取的行動。

劉鏡清指出，目前國發基金持比較難發揮影響力，但由於五年投資期限已到，會評估是否繼續投資聯合再生。

劉鏡清 國安 黃國昌

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