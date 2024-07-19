將任國防院執行長 李文忠：期許成為權威智庫

國防安全研究院今天召開董事會，通過由前退輔會副主委李文忠接任執行長。李文忠表示，期許在前人奠基的基礎上，讓國防院成為台海權威的軍事智庫。

據了解，前任國防院執行長陳明祺日前請辭，執行長職務由副執行長李廷盛代理，國防院今天召開董事會，通過李文忠的任命案。

李文忠晚間告訴中央社記者，感謝國防院董事長霍守業的提名及董事會的支持，人事案仍須報國防部核定，待核定後正式上任。

李文忠表示，國防安全研究院作為智庫，有3個重要期許，第1個期許是國防院要自我期許成為台海權威的軍事智庫；國防院在歷任董事長、執行長領導下，已經有很好的基礎，希望未來與全體成員一起達成目標。

他說，第2個期許是國防院要成為有用的智庫，智庫不是學術研究單位，而是希望能對國防政策提出有用建議，這部分還需要努力。

至於第3個期許，李文忠說，台海議題已成為世界關注的重要焦點，國防院與全世界重要智庫有密切往來，未來會持續下去，並扮演與其他國家政府、智庫「二軌」、「一點五軌」往來的角色。