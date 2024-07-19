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黃國昌要求徹查光電標案 國發會：將要求業者說明

中央社／ 台北19日電

民眾黨立委黃國昌質疑聯合再生罔顧國安，要求國發會成立調查小組徹查。國發會主委劉鏡清今天表示，會進行檢查並要求業者說明。目前國發基金持股聯合再生約6%多，5年投資期限已到，也會評估是否繼續投資聯合再生。

黃國昌日前揭發「聯合再生」於軍事要塞，違約裝設中國製資通訊產品，黃國昌今天再度召開記者會，質疑聯合再生一再欺騙，並要求國防部與國發會應負起責任，不能包庇不肖廠商持續傷害國安。

劉鏡清今天下午出席財訊論壇活動，他接受媒體採訪時表示，黃國昌先前提出有使用中國製品時，國發會就開始調查，業者購買德國產品，而德國公司的產品是在中國製造，查明後也要求業者檢討作業流程、做好檢查，國發基金目前持有聯合再生約6%多股權，也有找律師了解可以採取的行動。

針對黃國昌今天提出的要求，劉鏡清表示，會要求業者說明跟檢查，不過，因持股僅6%多，比較難發揮影響。由於投資聯合再生的5年期限已到，也會評估是否繼續投資。

劉鏡清 國安 聯合再生 黃國昌

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