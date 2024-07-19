國防大學5教官報退遭阻？軍方：已回軍辦理相關作業

國防大學理工學院傳出有5名中高階軍職教師申請退伍轉業卻遭阻礙。國防部今日表示，經多次溝通，因當事人已無續留理工學院任教的意願，後續將調整回所屬軍種，並由軍種依權責辦理相關作業。國防部強調，從未對全案提出指導和要求，也沒有「國防大學不遵守國防部政策指導」的情況。

國防大學理工學院日前傳出有5名中、上校階級軍職教師，已完成應盡的最少服役年限，不過今年上半年提出申請退伍，卻始終未獲核准，顯然是遇到阻礙。

理工學院院長崔怡楓少將日前在國防部例行記者會被詢及此事時，回應這5位軍職教授、副教授是國家培育的高科技人才，取得博士學位，校方考量人才培育不易，且目前師資不足，還在慰留中。崔怡楓在媒體追問下表示，這5位軍職教師正依規定實施退伍作業中，軍方沒有特地阻攔。

世隔多日，國防部今日再次指出，經國防大學校長劉志斌多次約見慰留，表達「為國留才」立場，不過當事人等已無續留理工學院的意願，為了盡速遴補師資，兼顧各軍種科研建軍需求，後續將依陸海空軍軍官士官任職條例，將當事人調整回所屬軍種，並由軍種依權責辦理相關作業。