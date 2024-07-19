黃國昌續追光電標案 要求國發會成立調查小組徹查

民眾黨立委黃國昌曾揭露聯合再生集團旗下的永梁公司，在軍事要塞裝設中國製的太陽能逆變器。黃國昌今天再揭露聯合再生上週將處理光電標租案的業務人員召回公司沒收手機，並檢查通訊紀錄；還要員工簽署自願離職書或保密協議書，他要求國發會成立調查小組徹查到底。

黃國昌日前揭發綠能國家隊成員「聯合再生」罔顧國安，於軍事要塞違約裝設中國製資通訊產品，黃國昌今天再度召開記者會，質疑聯合再生一再欺騙，並要求國防部與國發會應負起責任，絕對不能包庇不肖廠商持續傷害國安。

黃國昌提出國防部軍備局所提報告指出，有關24案光電廠商違約使用陸製設備情事，在陸軍紅柴林營區、海軍平海營區二、國防大學率真校區及三總松山分院等4案，均有違約使用陸製變流器、路由器及資料讀取器情形，違約事實明確並涉資安疑慮，依契約規定逕行終止契約。

報告提到，至於其他20案，廠商違約使用陸製變流器，經審該品項不具運算、儲存及傳輸功能，由各單位依契約規定給予廠商限期一個月改善，逾期未改善者再行終止契約。

黃國昌說，台灣的國家安全怎麼會讓廠商一路隱匿欺騙，而且國家發展委員會拿新台幣30億元投資的公司，帶頭罔顧國家安全，國發會派去聯合再生的董事是在睡覺嗎。

黃國昌表示，聯合再生12日把各地負責處理光電標租案的業務人員，全部找回新竹總公司，將其關在會議室並要求交出手機，清查通訊紀錄，還要員工簽署自願離職書或保密協議書，這根本不是在解決問題，而是解決提出問題的人，他要求國發會主委劉鏡清成立調查小組徹查相關事件，絕對不能縱容不肖廠商持續傷害國家安全。