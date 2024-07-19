國軍光電板用陸製零件 黃國昌爆：聯合再生查吹哨者

民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前曾揭陸軍蘭陽地區指揮部的光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上大陸製的太陽能逆變器。黃今日再指聯合再生上周五將處理光電標租案的業務召回公司沒收手機，並檢查通訊紀錄，哪一個敢吹哨？逼員工簽自願離職同意書、保密同意書，他要求國發會調查清楚。

黃國昌說，不是只有蘭陽指揮部，左營海軍基地、國防大學、三軍總醫院通通都有，不是只有逆變器，有中國製路由器、工業用電腦 。

黃國昌表示，他接到檢舉內容提出質疑的不是只有逆變器，有路由器。根據國防部4日清查結果，只承認蘭陽指揮部有1台路由器、1台工業電腦，其他地方只有逆變器，國防大學通通都沒有。他質詢國防部長顧立雄，指清查結果有問題，他接到的檢舉還有派工單，聯合再生趕快找人把中國製相關監控設備拆回去公司，想要裝沒有事，這已經是他的第二次請顧立雄下去徹查，徹查結果跟他手上掌握的證據、檢舉內容完全不一樣。

黃國昌說，10日他再質詢顧立雄，國防部在做什麼，幫聯合再生遮掩，還是也被欺騙？最後結果是國防部證實，他的質詢內容是正確的，的確有中國製路由器、資料處理器等，國防部稱國防大學有查到但無回報，所以國防部才不知道。他不知道能否相信這種說法。

黃國昌表示，國防部軍備局有158個太陽光電標租案，有24個案子有使用中國製產品，23個案子是變流器，其他的除了蘭陽指揮部、國防大學，包括左營軍區、三總，全部都有中國製資通訊產品。陸軍的紅柴林營區、海軍的平海營區、國防大學率真校區、三軍總醫院松山分院等都有中國製變流器、路由器、資料讀取器，國防部還想高高舉起，輕輕放下？

黃國昌指出，國發會花30億投資的綠能國家隊已經變成詐騙國家隊，膽子很大，請問國防部打算怎麼處理？請教國發會，派到聯合再生的董事是在睡覺嗎？納稅人投資30億，讓聯合再生養了綠營權貴。

黃國昌透露，上周五聯合再生把處理光電標租案的業務找回總公司，關在會議室裡，叫每個人交出手機，檢查通訊紀錄，哪一個敢吹哨？逼迫員工簽自願離職同意書、保密同意書，這不是在解決問題，是在解決提出問題的人，且這是上市櫃公司，這是國發基金之恥，他正式要求國發會主委劉鏡清，請要求國發基金調查清楚。

黃國昌表示，他知道洪傳獻帶著行政院前政務委員張景森、總統府秘書長潘孟安，用聯合再生的錢去吃香喝辣。洪傳獻是蔡英文2020年競選連任時的綠能後援會的會長。請成立調查小組，他要看看洪傳獻後面的民進黨靠山是誰。