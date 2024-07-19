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漢光演習下周登場 後備部隊展開校召複訓

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習下周登場，後備部隊展開武器專長複訓。圖／軍聞社
漢光演習下周登場，後備部隊展開武器專長複訓。圖／軍聞社

國軍漢光演習將於下周起進行5天4夜實兵操演，各參演部隊陸續演練各項科目，後備教召部隊也展開複訓，軍方表示，各守備部隊和後備部隊，這次也都會根據演習想定計畫，參加各項操演。

國防部長顧立雄先前表示此次漢光演習「沒有劇本」，國防部發言人孫立方解釋是「有想定，但不劇透」，對於確切操演科目時間，軍方上下始終三緘其口。同一時間，各參演部隊持續演練，後備教召部隊也陸續報到展開專長複訓。

據軍聞社報導，陸軍步兵第104旅展開14天教育召集訓練，日前實施「編制武器專長複訓」課程，針對步槍、機槍、迫擊砲、榴彈槍等各項武器進行訓練，由教官針對武器性能、諸元、射擊原理、武器操作方法進行說明。同時，由各武器專業師資教官帶領召員實施機械訓練，實際操作武器大部分解、結合、裝彈、瞄準等訓練流程。

另外，今年也是恢復一年期義務役後首次舉行漢光實兵操演，國防部日前表示，累積已有14梯次約10個營級單位役男結訓分發主戰部隊、守備部隊和後備部隊，這次也都會根據演習想定計畫參加操演。軍方解釋，義務役分發到哪就根據任務參演。

同時，配合漢光演習期間，各地也將進行「萬安47號防空演習」，從22日起到25日，分中部、北部、東部及外離島和南部等4區域，演習當天下午1時30分到2時進行防空警報施放、疏散避難及交通管制，防空警報解除後，由地方政府和參演民防團體演練「戰時災民收容救濟站」開設與救援演練。

國防部 漢光演習 警報

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