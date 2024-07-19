27中共機艦繞台 部分共機距鵝鑾鼻52浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計27架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時，共計偵獲共機17架次、共艦9艘次和公務船1艘持續在台海周邊活動，其中12架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到晚間為止，有11架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，其中6架次曾跨越中線，接近至鵝鑾鼻西北方約76浬。另有3架次出現在台灣北方，距離基隆最近約95浬。

西南空域方面，有1架次輔戰機在台海西南部活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西方約52浬。同時，昨日下午16時至晚間另有2架次直升機在東部外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約84浬。