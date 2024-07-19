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中共27機艦船台海周邊活動 部分共機距鵝鑾鼻52浬

中央社／ 台北19日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南、東部空域12架次，並偵獲共艦9艘次及公務船1艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約52浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時5分至下午6時22分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主戰機及無人機，其中6架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約76浬。

國軍於昨天上午7時29分至上午10時57分，在台灣西南空域偵獲1架輔戰機，最近距離鵝鑾鼻約52浬；另於昨天下午4時2分至晚間7時22分，在台灣東部空域偵獲2架次直升機，距離鵝鑾鼻約84浬。

國軍並於昨天上午5時53分至中午12時46分於台灣北部空域偵獲3架次主戰機，距離基隆約95浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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