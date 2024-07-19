中共27機艦船台海周邊活動 部分共機距鵝鑾鼻52浬

冷戰時期的兩岸關係，曾因中共研發核子武器更顯局勢緊張。為此，時任美國總統甘迺迪透過中情局告訴蔣經國，同意中華民國以U-2偵照。1965年，張立義飛入中國大陸卻遭薩姆飛彈擊落，而蔣經國在空軍總部觀察任務執行，等於是「現場目擊」張立義失事。 蘭州是生產鈾235的基地，包頭有小型空冷核反應爐，玉門設有水冷反應爐。黑貓中隊，出動U-2偵察機深入敵後，執行高空偵察任務，原因也在此。共軍輪番出動米格機與薩姆飛彈攔截，雙方在寂靜的萬呎高空較勁。...

2024-07-19 07:30