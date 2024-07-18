模擬實戰！花防部戰甲車戰術機動演練 開上鄰里街道

國軍漢光實兵演習22日登場，花東防衛指揮部機步營今天上午實施任務訓練，戰甲車於守備區域的鄰里街道實施戰術機動演練。軍聞社報導，目的是讓官兵熟悉裝備操作，並強化官兵對各種突發狀況應處能力。

漢光實兵演習22日登場，過去部隊在漢光期間均能預先得知各種「狀況」，照本宣科在幾點幾分執行任務，今年為落實實戰化訓練，部隊事前無法得知狀況，而是在演習期間由統裁部下達，藉此磨練部隊對作戰計畫的熟悉度與突發狀況處置能力，因此各級部隊近期頻於守備區域執行戰備訓練。

另外，今年漢光強調「實時、實地、實裝」訓練，因此各級部隊將頻繁出現在守備區域的鄰里街道。軍方高層日前提到，演訓過程恐會出現車輛拋錨、故障等情形，但演習的目的就是要了解不足之處，盼民眾多給予鼓勵。

軍事新聞通訊社報導，陸軍花東防衛指揮部機步營上午實施任務訓練，驗證車輛裝備戰術機動效能，藉由落實平時訓練，使官兵熟悉裝備操作，讓部隊不論在重大戰演訓或各項任務中，都能有效發揮戰力。

軍聞社提到，官兵在幹部指揮下完成包含50機槍、40榴彈槍等車裝武器裝架，並確實執行車輛機動前的各項檢查；在營長下達安全規定後，CM21人員運輸車、偵搜車及中型戰術輪車等車輛，迅速機動前往戰術位置。

軍聞社指出，機步營長黃中校下達安全規定時，除提醒全體官兵注意人員與裝備安全，也期許單位能透過這樣的訓練，強化指管通信、車輛裝備機動效能，以及官兵對各種狀況的應處能力，提升部隊整體戰力。