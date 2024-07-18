台日海巡船首度共同訓練 日方刻意低調
日本放送協會（NHK）報導，日本與台灣的海巡單位巡邏船今天在日本千葉縣房總半島的南邊海域上，首度實施共同搜索和救難相關的訓練。
NHK報導指出，中國加強海洋活動之際，日本似乎有意跟周邊國家或地區合作。
相關人士表示，日本海上保安廳的巡邏船「相模號」與台灣海巡署「巡護9號」參加了這場共同訓練。而台灣巡邏船在訓練開始之前的7月10日曾靠泊東京港，補充燃料等物資。
日本與台灣並未建交，雙方以交流為目的，透過各自的協會於2017年簽署發生海難事故之際，協助搜索與救助的合作備忘錄。
這次訓練是雙方的協會交流一環。相關人士指出，這是日本與台灣的巡邏船首度實施共同訓練。報導提到，這次訓練並未公開，顯示某種程度上顧慮著中國。
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