「廢止義務役1年役期」公投提案 中選會決議駁回

國造潛艦將後續艦預算案一次編列到位，凸顯政府造艦及充實國防戰力的決心。海鯤艦後續艦奉總統指示一路開綠燈， 但前戰規司計畫官王志鵬質疑，難道國防部討論時沒有人覺得有問題？ 支持派認為搶編預算有原委，符合國際軍備研發生產程序。 國家政策研究基金會副研究員揭仲提醒，立法院處理跨多個年度的預算案，存在第一年預算通過後，後續年度通常不會否決全案的慣例；行政部門常常利用這種「頭過身就過」的慣例，第一年編列占全案預算總額比例非常小，甚至只有行政作業費的方式，讓總額龐大或比較具爭議的計畫過關。國造潛艦預算編列，到底屬於哪一類？會不會「頭過身就過」？

2024-07-18 07:30