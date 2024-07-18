快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬安演習下周一登場！管制時間曝光 將「重點驗證」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
一年一度的萬安演習將登場。照片為先前萬安演習狀況。圖／聯合報系資料照片
一年一度的萬安演習將登場。照片為先前萬安演習狀況。圖／聯合報系資料照片

萬安47號演習將於7月22日至25日登場，內政部長劉世芳指出，將採分區方式，依中部、北部、東部及離島、南部地區順序，實施演練。各地區於演習當日13時30分至14時，實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於14時至14時30分，由地方政府及參演民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

除了新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉(鎮、市、區)，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

內政部指出，各地區演習當日除發放「防空警報」外，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時，透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，含防空疏散避難設施位置之鏈結網址，以便民眾查詢運用。

內政部提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

若民眾不清楚相關資訊，內政部說，可至https://adr.npa.gov.tw/或手機下載「警政服務APP」點選「防空疏散避難專區」，即可導航前往鄰近避難處所。

內政部強調，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習管制及演練，各地方政府可裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

交通管制 內政部 演習 警報

延伸閱讀

影／幼兒園狼師案 立委推修法讓媒體揭弊阻憾事

司法院擬調高民事裁判費、強制執行費 林淑芬質疑「無錢死路邊」

確保健保點值每點0.95元應加強查核 健保署最新回應了

網路傳播政策白皮書出爐 促網媒成立自律組織

相關新聞

國防預算應編足GDP的5％？ 揭仲：沒有民主國家編得出來

美國前總統川普的最後一任國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（G...

萬安演習下周一登場！管制時間曝光 將「重點驗證」

萬安47號演習將於7月22日至25日登場，內政部長劉世芳指出，將採分區方式，依中部、北部、東部及離島、南部地區順序，實施...

「廢止義務役1年役期」公投提案 中選會決議駁回

由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，中選會二度舉辦聽證，並要求提案人之領銜人限期補正，不過，中選會今天指出...

歐布萊恩建議增國防支出 白委：審慎編列適合的預算

美國前總統川普國安顧問歐布萊恩昨天說，台灣應該增加國防支出到GDP的5%，展現防衛的意志。民眾黨立委林憶君表示，今年台灣...

26共機艦四面環台 國防部重申：嚴密監控及應處

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦繞台。其中10架共機跨越海峽中線在台海北部、...

國造潛艦未完成測試...後續7艦挾總統令搶編預算 能頭過身就過？

國造潛艦將後續艦預算案一次編列到位，凸顯政府造艦及充實國防戰力的決心。海鯤艦後續艦奉總統指示一路開綠燈， 但前戰規司計畫官王志鵬質疑，難道國防部討論時沒有人覺得有問題？ 支持派認為搶編預算有原委，符合國際軍備研發生產程序。 國家政策研究基金會副研究員揭仲提醒，立法院處理跨多個年度的預算案，存在第一年預算通過後，後續年度通常不會否決全案的慣例；行政部門常常利用這種「頭過身就過」的慣例，第一年編列占全案預算總額比例非常小，甚至只有行政作業費的方式，讓總額龐大或比較具爭議的計畫過關。國造潛艦預算編列，到底屬於哪一類？會不會「頭過身就過」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。