萬安演習下周一登場！管制時間曝光 將「重點驗證」

萬安47號演習將於7月22日至25日登場，內政部長劉世芳指出，將採分區方式，依中部、北部、東部及離島、南部地區順序，實施演練。各地區於演習當日13時30分至14時，實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於14時至14時30分，由地方政府及參演民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

除了新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉(鎮、市、區)，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

內政部指出，各地區演習當日除發放「防空警報」外，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時，透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，含防空疏散避難設施位置之鏈結網址，以便民眾查詢運用。

內政部提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

若民眾不清楚相關資訊，內政部說，可至https://adr.npa.gov.tw/或手機下載「警政服務APP」點選「防空疏散避難專區」，即可導航前往鄰近避難處所。

內政部強調，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習管制及演練，各地方政府可裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。