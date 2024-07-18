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立院籲設開放靶場供民眾訓練 軍方：有安全疑慮

中央社／ 台北18日電
立法院要求國防部評估設置開放式步槍靶場可行性。圖／聯合報系資料照片
立法院要求國防部評估設置開放式步槍靶場可行性。圖／聯合報系資料照片

提升後備戰力成為各界關注焦點，立法院要求國防部評估設置開放式步槍靶場可行性，供民眾射擊訓練使用，以維持後備軍人最基本的步槍操作能力。國防部報告指出，不符法令規範，且有訓練安全疑慮，也會影響部隊訓練。

立法院去年審查國防部今年度預算時通過主決議，指出鑑於全民國防是國防政策重要方向，但至今國內靶場稀少且停留在奧運項目練習層次，絕大多數的人只有在服役時才有機會接觸到槍械，而射擊能力是需要頻繁的練習才會進步的一項技術，另考量國防部去年舉辦後備軍人射擊訓練營，民眾報名意願不佳。

主決議要求國防部配合主管機關研議，評估設置「開放式步槍靶場」可能性及相關配套措施，以維持後備軍人最基本的步槍操作能力，達成全民國防目標，並向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部日前將書面報告送交立法院，報告指出依「槍砲彈藥刀械管制條例」第5條規定，非經主管機關內政部許可，不得製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或陳列。

國防部表示，所以民眾自購彈藥及使用國軍步槍均不符法令規範。

針對訓練安全疑慮，國防部表示，實彈射擊屬於高風險訓練，國軍遵程序、步驟、要領完成基礎、進階訓練及合格簽證，並依射擊前、中、後檢查表，逐級完成安全風險評估與督導，以降低訓練維安；民眾未經相關軍事訓練與簽證，不具軍人身分，如果發生射擊失慎，責任歸屬及賠償無法釐清。

至於對部隊的訓練影響，國防部指出，今年起恢復1年期義務役役期，入營服役人數增加，且現行輕兵器射擊依實戰化訓練指導，射擊頻次及彈藥數調增，靶場訓測運用需求大幅提升，如果借給民眾運用，將影響部隊射擊訓練執行，而民眾射擊前，為維護民眾安全，部隊需派遣人員前往協助，相關差勤將影響部隊原任務。

國防部表示，考量射擊屬於高風險訓練，倘若民眾仍有射擊訓練借用需求，將持續配合主管機關內政部統籌規畫，研討建構專責場地、輔助人員及相關法規等。

國防部 實彈 立法院

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