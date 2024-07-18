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歐布萊恩建議增國防支出 白委：審慎編列適合的預算

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國前白宮國安顧問歐布萊恩。記者林俊良／攝影
美國前白宮國安顧問歐布萊恩。記者林俊良／攝影

國前總統川普國安顧問歐布萊恩昨天說，台灣應該增加國防支出到GDP的5%，展現防衛的意志。民眾黨立委林憶君表示，今年台灣國防總預算編列6068億元，大約是年度GDP的2.5%，普遍比北約國家高出許多，站在有效使用國家整體資源的角度，還是要謹慎編列「最適合」的國防預算

川普近日接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，談及美國經濟與台灣等廣泛議題，聲稱台灣應該向美國支付保護費，歐布萊恩昨天則對媒體指出，台灣應該考慮至少將GDP的5%用於軍事，才能跟上中國大陸的武力發展，不過這個數字只是個粗略估計，而且強調只是表達個人觀點。

林憶君表示，從經濟層面來看，在過去幾十年間，因為貿易全球化與科技發展的關係，確實造成美國製造業外移，前後任總統川普、拜登都試圖以政府主導的產業政策，重振美國製造業，然而從政治層面來看，情勢卻是完全不同。

林憶君認為，台海的和平穩定，不僅是台灣民眾的安全問題，也是符合全球利益，美國更是當前國際秩序的最大受益者，無論下一任美國總統是誰，都不會希望現有的國際秩序出現變動，當然需要美國跟包括台灣在內的地區盟友，大家共同合作才做得到。

林憶君指出，川普曾經在總統任內，點名北約國家領袖，如果他們不付錢，屆時遭受俄羅斯攻擊，美國將不會出兵保護，更在今年初接受時代雜誌訪問，聲稱駐南韓美軍正置身險境，南韓應該多付錢，而川普時期的國安顧問歐布萊恩也建議，台灣應該考慮至少把GDP的5%用在軍事支出，才能跟上中國軍事擴張的速度。

林憶君表示，台灣一直都在為自己的國防努力，2024年台灣國防總預算編列6068億元，大約是年度GDP的2.5%，雖然還不到民眾黨主席柯文哲提倡的3%，但是已經普遍比北約國家高出許多，台灣也一直都是美國主要的軍事裝備出口對象之一，台灣的防衛力量完全不輸多數先進國家。

林憶君認為，站在有效使用國家整體資源的角度，因應全球局勢與威脅變化，還是應該謹慎而永續地編列「最適合」的國防預算。

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