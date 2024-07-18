國防預算應編足GDP的5％？ 揭仲：沒有民主國家編得出來

美國前總統川普的最後一任國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（GDP）的5%。國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，若照歐布萊恩的說法，2024年國防預算將占中央政府總預算歲出比例高達43％，根本沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。

揭仲指出，若以2024年為例，GDP預估值為24兆5600億，3％為7368億，中央政府總預算歲出編列金額為2兆8800億；若國防部年度預算要編足GDP的3％（不計入特別預算分配數與非營業特種基金）， 則國防預算占中央政府總預算歲出比例將達26％；若要依照歐布萊恩的意見編足GDP的5％，則2024年國防部年度預算需編足1兆2280億，占中央政府總預算歲出比例將高達43％。

揭仲說，這等於政府每花2塊錢就有將近1塊錢用在國防上，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。

揭仲解釋當陳水扁總統在2005年12月17日於「紀德級」驅逐艦成軍典禮上公開宣示將於2008年前，逐步把國防預算調高到GDP的3％時，其實還算合理的目標；因為2008年的GDP預估值只有11兆6500億，3％為3495億，占2008年中央政府總預算歲出比例是21％。

揭仲說，問題在於從2008年到2024年，中央政府總預算歲出編列金額的成長率僅有169％，遠落後於同期GDP的成長率211％，使國防預算占GDP的3％，2008年時還算是合理的目標，但在2024年就已經顯得遙不可及了。