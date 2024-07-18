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日媒：日本分析共軍有能力1周內登陸台灣

中央社／ 綜合外電報導

「讀賣新聞」報導，日本政府剖析完共軍2023年的演習後，分析共軍有能力最短在1週以內讓地面部隊登陸台灣。日本政府過去預估這需要一個月左右的時間。

日本政府分析的內容為共軍2023年夏季，在中國國內與近海等地所實施的發射飛彈、艦艇等訓練。

日本政府高階官員指出，分析完一連串演習之後，若各部隊同時並行作戰的話，中國能在數天內封鎖台灣周邊海域和空域以及讓地面部隊大規模登陸。日相岸田文雄今年已經得知這些分析結果。

報導指出，日方預想中國武力犯台的順序為海軍艦艇實施海上封鎖、用飛彈攻擊台灣的軍事設施、藉登陸艦和運輸直升機等投入兵力建立橋頭堡、以及用登陸艦和民間大型貨船運兵和運戰車。

報導稱，共軍也會預想台灣方面的反擊與美軍介入等導致作戰受阻，研判共軍可能會考慮希望在美軍主力部隊干預之前壓制台灣；此外，中國也可能發動「混合戰爭」結合武力攻擊與網攻重要基礎設施，欲拖延美軍等介入。

報導也稱，若共軍要利用在美軍等反應之前採取超短期作戰，日本、美國等各國是否能迅速因應則成為焦點。日本政府要如何保護約2萬名在台日僑，以及疏散接近台灣的沖繩縣先島群島居民都成了課題。

關於自衛隊的相關因應，根據日本2015年通過安全保障關聯法，日方必須評估是否符合能提供美軍船艦後方支援的「重要影響事態」，或符合能行使部分集體自衛權的「存立危機事態」等狀況。

日本自衛隊若要出動因應這些事態，原則上必須經過國會事先批准。報導指出，若日方要因應超短期作戰，有賴日本政府的迅速判斷。

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