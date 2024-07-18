26共機艦四面環台 國防部重申：嚴密監控及應處

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦繞台。其中10架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時，共計偵獲共機20架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中10架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到晚間為止，有10架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，另有2架次出現在台灣北方，距離基隆最近約101浬。

西南空域方面，有7架次主戰機、無人機在台海西南部活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西方約45浬。同時，昨日下午15時至17時另有1架次艦載直升機在東部外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約113浬。

另一方面，日本防衛省公布，共軍舷號152的旅洋II級（054C型）驅逐艦「濟南艦」和編號548的江凱II級（054A型）護衛艦「益陽艦」，雙艦於16日晚間8時左右穿越沖繩和宮古島之間海域北上進入東海，日方出動護衛艦和巡邏機監視，我方日前則公布，約在同一時段偵獲1架艦載直升機在台灣東部海域活動。