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漢光無劇本演習？海鋒大隊台東市區飛彈升起接戰 民喊「射阿共！」
國軍王牌部隊之一的「海鋒大隊」，今天多點部署中午在台東市海濱公園飛彈發射車升起發射架，相當醒目。官兵頂著37度烈日，熟練操作系統裝備。路經民眾高喊「不用怕！射下阿共啦！」
漢光40號演習將於下周展開，負責東部濱海作戰的海鋒大隊這幾天陸續有人員裝備機動，原定今天早上在成功海濱公園演練，突然臨時取消，改採多點部署，中午就有車輛快速駛入台東市區。
包括通信車、指揮車及飛彈發射車就定位後，官兵全副武裝快速操作系統裝備，沒幾分鐘通信天線立起，發射車上的發射架也升起來，正中午超過37度高溫不影響官兵動作，個個訓練有素。
幾個龐大裝備停在公園空地上，很難不被吸引，路經民眾紛紛駐足遠看，有人看著官兵頂著烈日揮汗如雨操演給予加油打氣，更有人高喊「不用怕！射下阿共啦！」表達對中共機艦擾台的不滿。
有軍事專家表示，這次漢光演習採「沒有劇本」、最大化「實戰化」操演，可能原定成功海濱公園操演臨時取消，就是下達突發無時間、無科目，沒有「劇透」的操演課目，訓練官兵反應。
據了解，海軍海鋒大隊機動4中隊，過去幾個月都在花蓮及台東進行例行性測評，海軍制海飛彈部隊的目標儼然成形，並已完成部署，未來將有效發揮濱海打擊作戰任務及能力。
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