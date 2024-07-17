戰機志航轉場飛彈快艇進駐富岡 台東漢光演習熱身
漢光演習接近，台東這幾天相當熱鬧，海軍海鋒大隊與飛彈快艇進入東海岸，今天空軍各式戰機到志航基地轉場，中科院則在太麻里測評無人機。
漢光演習即將在22日登場，這2天海軍海鋒大隊的雄風飛彈機動發射車輛密集出現在南迴線海邊，朝太平洋監控；今天上午機動發射車輛及指揮系統則移到東海岸聚集，吸引民眾關注。
海軍2艘光華六號飛彈快艇昨天進入台東富岡漁港，今天上午尚未離區，吸引民眾圍觀，在旁警戒軍方人士表示，飛彈快艇配合漢光演習，負責太平洋任務，暫時還不會離開富岡港。
今天上午中科院在太麻里無人機場測評銳鳶無人機，除在海邊搭設天線外，也搭配「太康導航儀」演練。
另外，空軍包括勇鷹高教機與F16等各式戰機，以及C130運輸機，今天上午也在台東空軍志航基地演練轉場起降及運補。
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