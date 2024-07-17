戰機志航轉場飛彈快艇進駐富岡 台東漢光演習熱身

國防部6月底邀請媒體至南投兵整中心參觀研發中的獵豹105輪型砲車，這款去年底通過初步作戰測評的輪式戰車，今年中旬進入D3樣車生產階段，預計明年底亮相。 不過放眼全球輪式戰車算是少數，對於仍有降高需求的獵豹戰車，現有的優點與待改進的缺點有哪些？未來將會是國軍陸地作戰的「神器」嗎？它的設計目的又是什麼？在記者會後諸多的褒貶不一，記者這次帶給你現場沒公開的第一手觀察。

2024-07-17 10:30