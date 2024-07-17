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民眾誤解軍艦掛黨旗？海軍：這是艦艏旗 不懂可查詢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海軍海蛟五中隊兩艘光華六號飛彈快艇停靠台東富岡漁港碼頭，吸引不少民眾目光及拍照，但有民眾鬧烏龍，以為海軍懸掛黨旗？海軍表示，艦艏桿懸掛的是青天白日艦艏旗。記者尤聰光／攝影
海軍海蛟五中隊兩艘光華六號飛彈快艇停靠台東富岡漁港碼頭，吸引不少民眾目光及拍照，但有民眾鬧烏龍，以為海軍懸掛黨旗？海軍表示，艦艏桿懸掛的是青天白日艦艏旗。記者尤聰光／攝影

漢光40號演習將於22日展開，海軍海蛟五中隊兩艘光華六號飛彈快艇停靠台東富岡漁港碼頭，吸引不少民眾目光及拍照，但有民眾鬧烏龍，以為海軍懸掛黨旗？拍照分享群組。海軍表示，艦艏旗桿懸掛的是艦艏旗，民眾想認識海軍，可上國防部官網查詢。

海軍官員表示，依據陸海空軍軍旗條例施行細則規定，艦艇停靠或停泊港區內，每天上午8時至日末時，都會舉行升降旗，於艦艉旗桿懸掛國旗，也就是青天白日滿地紅的海軍旗，艦艏旗桿則是懸掛青天白日的艦艏旗，相關細則都公布在國防部及海軍官網。

「不懂可以多問多查，才不會出糗。」一名海軍退役軍官說，確實之前營區開放活動，就會很多人誤以為艦艏旗為何疑似懸掛黨旗，若有去了解海軍軍旗歷史沿革，就不會鬧笑話了。海軍不僅是軍旗，還很多信號旗，懸掛不同的信號旗，都有不一樣的意思。

事實上，2013年曾有民眾對於軍艦出海護漁任務時，不見艦艉懸掛海軍旗而誤解，最後國防部還得澄清解釋，軍艦在航行時，則應於主桅斜桁懸掛海軍旗 ，且同時降下艦艏及艦艉旗。有民眾則認為，只要國軍是為台澎金馬百姓安全福祉而戰，掛什麼其實都不重要。

海軍海蛟五中隊兩艘光華六號飛彈快艇停靠台東富岡漁港碼頭，吸引不少民眾目光及拍照，但有民眾鬧烏龍，以為海軍懸掛黨旗？海軍表示，艦艏桿懸掛的是青天白日艦艏旗。記者尤聰光／攝影
海軍海蛟五中隊兩艘光華六號飛彈快艇停靠台東富岡漁港碼頭，吸引不少民眾目光及拍照，但有民眾鬧烏龍，以為海軍懸掛黨旗？海軍表示，艦艏桿懸掛的是青天白日艦艏旗。記者尤聰光／攝影
海軍艦艉旗桿懸掛國旗，也就是青天白日滿地紅的海軍旗。記者尤聰光／攝影
海軍艦艉旗桿懸掛國旗，也就是青天白日滿地紅的海軍旗。記者尤聰光／攝影

國防部 海軍 軍艦

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