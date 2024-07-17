共機最新動態 26中共機艦繞台 四面包圍台灣本島

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦繞台。其中13架共機跨越海峽中線在台海北部、中部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時，共計偵獲共機20架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中13架次共機跨越海峽中線分別在台海西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到傍晚為止，有9架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，另有4架次出現在台灣北方，距離基隆最近約85浬。

西南空域方面，有6架次主戰機、無人機、輔戰機及直升機在台海西南部活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西南方約48浬。同時，昨日傍晚17時至19時另有1架次艦載直升機在東部外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約118浬。