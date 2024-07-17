漢光演習「沒劇本」 國防部：有想定但不劇透

國軍漢光四十號演習下周登場，國防部長顧立雄宣示今年將「沒有劇本」、最大化「實戰化」操演，但民眾陸續發現各地參演部隊已如火如荼演練各項科目，令外界質疑「無劇本」是否破功？國防部發言人孫立方昨表示，任何軍事操演一定都有「想定」，包含敵人可能行動與我方訓練目標，但今年不會告訴官兵演練時間、科目、動作，就是不會有「劇透」。

孫立方舉例，就像學生考試，學生對考試範圍內所有可能涉及的科目、基礎知識都要準備及演練，實際上了考場才能處置；國軍沒有取消實兵對抗操演，但漢光演習是國軍唯一聯合作戰階層的全國性演練，目的在驗證防衛作戰計畫，因此要求實兵、實時、實地，以達最接近實戰化的目標。

對於外界陸續披露各地將預演的科目和時間，孫立方表示，目前對外公布的科目主要為涉及重大民用設施或場地，例如捷運、桃園及松山機場，可能影響民生運作，國防部會先公告概略內容，才能讓民間單位事先預備因應；另，有些科目雖無實彈，但可能影響漁民作業，所以需要公布操演時間和管制區域。

針對在野黨立委日前踢爆軍方使用大陸製資通產品和行車紀錄器，國防部昨證實，清查全軍一五八處場所，發現有廿四處使用陸製產品，其中四案使用路由器及資料處理器，違約廠商最重將中止契約。另除發現八百多部陸製行車紀錄器外，還有八十多部行車紀錄器產地不明，已全數下架。

外界關切繼中正紀念堂後，兩蔣慈湖、頭寮陵寢的儀隊駐防勤務會不會出現變化？軍方重申，慈湖、頭寮沒有調整的規畫。