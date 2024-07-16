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獨／鐵騎偵搜輪車P3、P4原型車屏東現蹤 這弱點已克服
國防部軍備局209廠以「鐵騎專案」為名所研發偵搜戰術輪車兩輛原型車，今天在屏東加祿堂防訓中心外礫石灘測試載台與遙控槍塔性能，順利擊落標靶。P3、P4樣車首度亮相。
國防部軍備局去年9月曾在台北航太展展示國造「鐵騎專案」研發的偵搜戰術輪車P2原型車，當時供應全車遙控槍塔與光電偵蒐儀的電池，設計裸露在車外，被質疑若遭攻擊恐全車偵搜與武器系統即失能。今天亮相的P3、P4車型，車後測電池處明顯附加裝甲，強化抗彈能力。
209廠這次沒有選擇在宜蘭大福兵試廠實施車用輕兵器射擊，而遠赴屏東防訓中心海岸測試車輛性能，並就車輛配備的點50機槍遙控槍塔進行對空實彈射擊，槍塔分點別以點放、小點放、連發模式進行射擊，順利擊落由無人機空拖的紅色汽球標靶。車輛同時測試發射煙霧彈，P3、P4兩輛原型車並在附近礫石灘進行載台性能測試。
據了解，兩輛鐵騎原型車連日將環島針對不同地形進行載台性能測試，持續進行戰術測評。
目前軍備局有兩項戰甲車研發案，一為獵豹專案研發的105公厘輪型戰車，目前完成有兩輛原型車；另一則為鐵騎專案研發的偵搜戰術輪車，目前有4輛原型車，6月起已展開戰術測評。
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