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國防大學隱匿使用中國製路由器 軍備局：已依法懲處

中央社／ 台北16日電
國防大學北投復興崗校區大門。圖／聯合報系資料照片
國防大學北投復興崗校區大門。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌日前質疑國防大學謊報未使用中國製路由器、資料處理器，軍備局今天表示，承辦的工程官7月1日查獲有使用相關設備，並要求廠商拆除，但卻未將事實向上級回報，已依陸海空軍懲罰法適度懲處承辦人員。

黃國昌10日在立法院外交及國防委員會質詢指出，國防大學拆除中國製監控設備，卻沒有回報國防部；國防部長顧立雄表示，會和國防大學進一步查明，調查清楚。

軍備局工營處長黃建勝少將上午在國防部記者會表示，國防部在黃國昌質詢當天便請國防大學調查，事後發現國防大學承辦的工程官7月1日已查獲有中國製路由器及資料處理器，並在7月2日要求廠商拆除，但工程官未將事實向上級回報，國防大學已依陸海空軍懲罰法，適度懲處相關承辦人員。

國防大學 國防部 黃國昌

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