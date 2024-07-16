AI、深偽技術具攻防意義 國防部：不否定相關研究與運用

AI人工智慧和深偽（Deepfake）技術近年來突飛猛進，往往成為新形態犯罪工具之一，中科院指出，深偽技術可製作極為逼真造假內容，也可用在敵對國家間的認知作戰。國防部發言人孫立方指出，歷年來漢光演習期間的假訊息較多，相關防制最重要是「不輕信、不傳播、要查證、要澄清」。孫立方並指出，AI或深偽等新技術本身是中性的，如何有效運用在攻防上都有意義，我方沒有否定相關技術的研究和運用。

孫立方表示，根據過去經驗，漢光演習期間所產生的假訊息較多，例如「漢光是給三軍統帥的規畫逃跑路線」、「國軍官兵因受不了演習壓力而叛逃」、「裝備發生重大失誤導致人員傷亡」等，都是曾經發生的假訊息案例。

孫立方指出，任何假訊息的防制，很重要是媒體識讀教育，讓官兵民眾了解目前這類技術發展的現況，可能形成的威脅樣態，包括刑事局、調查局都有提出初步辨識方式，如深偽影片的連貫度、動作不自然都是初步的技巧。他強調，國防部重視對假訊息的研判，和行政院整體團隊從辨識、反制到澄清等階段，都有綿密的作業，經過這些年的反制努力，發現在國內的傳散力、國人影響力已經在衰退。

中科院資通所督導長黃益進表示，AI帶來許多創新運用與便利體驗，但同時衍生挑戰和風險，其中深偽技術可用於製作極為逼真造假內容，進一步由網路散播假訊息，亦可用在敵對國家間的認知作戰。黃益進指出，從相關報導可看到，中共近5年來對AI人工智慧的相關研究論文發表數量占全球第一位，可以推論中共對深偽相關技術的研發，應該至少和先進國家同步。

黃益進表示，深偽技術日新月異，中科院內已有相關研發能量，如果國防部有需求，中科院可以提供相關技術協助。孫立方則說，不管AI或深偽技術等新技術本身都是中性的，如何有效運用在攻防上都有意義，我方沒有否定是否對相關技術進行研究和運用。