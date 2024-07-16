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台灣自己用都不夠…被傳為美生產飛彈推進劑 中科院否認
外交部長林佳龍宣稱美國推的「友岸外包」政策納入台灣，外傳美將委託台灣生產飛彈推進用固體燃料。中科院今天表示，這是臆測，非屬事實，中科院不評論。
中科院屏東九鵬基地增建生產精準飛彈所需飛彈拌鑄藥產線，籌建第4條及第5條產線，審計部評估民國2023年至2026年最大拌藥產能，分別為320鍋、340鍋、480鍋及480鍋，趕不上海空戰力提升計畫生產進度。中科院啟動假日加班鑄藥，以滿足海空戰力提升計畫需求。
中科院利用海空戰力提升計畫採購特別預算案，擴充生產受到國際管制的固體火箭推進劑能量，結合兩部早年美製300加侖火箭固體推進劑拌藥機，去年自建一部300加侖拌藥機，現在還要再行自建一部同型機，採購一套美方同型機，2026年前，將有5條火箭固體推進劑生產線。
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