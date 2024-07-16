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提升海空戰力 雄三超音速增程型反艦飛彈交軍
國防部表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案，2023年度預算額度均已執行完畢，年度已依計畫產製各式飛彈，並解繳軍種擔任戰備任務，執行進度100%。
海空戰力提升計畫採購特別預算案中，各飛彈、攻擊無人機生產專案包括岸置反艦飛彈第1、2階段（雄三超音速反艦飛彈、增程型雄三超音速反艦飛彈）、野戰防空武器系統（陸射型劍二）、陸基防空系統（天弓三型）、無人攻擊載具系統（劍翔無人攻擊機）、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈（增程型雄二E攻陸巡弋飛彈）等。國防部說法，顯示包括增程型雄三反艦飛彈、雄二E攻陸飛彈均已陸續交軍。
國防部日前向立法院提出海空戰力提升計畫採購特別預算案2023年執行進度與2024年支用規畫書面報告。國防部表示，飛彈籌獲進度年度已依計畫產製各式飛彈，並解繳軍種擔任戰備任務執行進度100%。相關軍事設施籌獲進度也是百分之百。
國防部進一步表示，這項計畫2024年度獲賦特別預算489億633萬6000元，規畫籌建雄風、天劍系列、天弓三型及劍翔無人機等各型飛彈、機動載台等各式裝備及軍事設施，針對海空戰力提升計畫各項專案，續由國防部依規劃期程督管建案軍種及中科院落實執行，以滿足年度量產任務，有效強化國軍整體防衛能量建構可恃阻戰力。
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