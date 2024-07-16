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儀隊夏日戶外執勤 國防部：官兵均通過耐熱訓練

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中正紀念堂三軍儀隊在戶外高溫下執勤，軍方強調均已通過耐熱訓練，執勤沒有問題。記者曾原信／攝影
中正紀念堂三軍儀隊在戶外高溫下執勤，軍方強調均已通過耐熱訓練，執勤沒有問題。記者曾原信／攝影

三軍儀隊移出中正紀念堂，不過外界擔憂儀隊官兵在炎炎夏日的高溫中執勤，國防部今天重申，合格儀隊官兵在驗收時都經過耐熱訓練，夏天執勤沒有問題。另一方面，外界關切繼中正紀念堂後，兩蔣慈湖、頭寮陵寢的儀隊駐防勤務會不會出現變化？軍方重申，慈湖、頭寮沒有調整的規劃。

三軍儀隊從昨日起在中正紀念堂前民主大道實施禮兵交接及訓練展示，不過各界擔憂官兵在酷熱的室外執勤，連台北市長蔣萬安也關切官兵在酷暑下的操演情況，希望軍方能聆聽各界聲音。

國防部人事參謀次長室人事勤務處副處長方宗泰上校表示，合格的儀隊官兵在驗收時要完成1小時的耐熱訓練，每周基礎訓練也包含耐熱訓練，因此儀隊執勤沒有問題。

面對氣溫屢創新高，軍醫局衛保處處長杜旻育上校指出，為了預防熱傷害，國防部除了積極落實官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並且加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，以利即時應變處置，降低重度熱傷害發生機率，確保維護官兵健康安全。

杜旻育說明，各單位於操課前應完成勤前教育，掌握新兵與身體不適人員，必要時暫緩訓練，並且律定隨隊救護編組，完善救護車上AED等急救器材整備，醫護人員也須熟悉演練急救器材操作等工作，從民國102年到112年，全軍沒有發生因熱傷害導致死亡的案例。

中正紀念堂 國防部 慈湖

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