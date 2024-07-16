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影／「海鋒」機動反艦飛彈車隊現蹤台東 疑監控東部外海共艦活動
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計25架、艘次共軍機艦繞台。其中，有2架次直升機持續在東部外海活動，應為共艦反潛直升機。不過，國軍也不是吃素的，今天王牌部隊海軍「海鋒」機動反艦飛彈車隊現蹤台東，疑嚴密監控及應處。
中午12點多，民眾在省道台9公路發現數輛灰白色軍卡車隊，由北向南往知本方向快速機動，大陣仗吸引路人目光。軍事專家根據畫面研判，應為近來頻頻出現台東市區的海軍海鋒大隊機動4中隊車輛裝備，不排除監控在東部外海活動的解放軍機艦，也有可能是漢光演習準備。
據了解，這幾年中科院雄三及雄二飛彈完成測評，開始大量量產，加上美方賣台灣400枚魚叉飛彈，才海軍開始由陣地大規模轉為機動強的機動迎敵模式，因應中共海軍不斷延伸台灣東部軍事活動。海鋒大隊機動4中隊儼然已完成東部部署，有效發揮制海打擊作戰能力。
今天國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨清晨到今天上午，共計偵獲共機18架次、共艦6艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動，其中有2架次直升機持續在台東外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約87浬。
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