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傳國防大學5軍職教師申請退伍被擋 軍方：沒有阻攔

中央社／ 台北16日電

傳出國防大學理工學院5名軍職教師已完成應盡的最少服役年限，申請退伍卻遭阻礙。國防大學理工學院院長崔怡楓少將表示，目前正在依規定實施退伍作業當中，並沒有特地阻攔。

國防部今天召開例行記者會，中央社記者提問，傳出國防大學理工學院5位軍職教授、副教授等，均已符合報退條件，已在今年上半年提出退伍申請，但截至目前均尚未核准，顯然遇到阻礙，詢問國防大學是否有相關說明。

崔怡楓表示，目前國防大學理工學院有5位經過國家培育的高科技人才，取得博士學位，目前擔任軍職老師而申請退伍，校方考量到科技人才培育不易，同時目前師資不足，正在予以慰留，學校本於為國留才初衷，也妥適向5人說明，期望後續他們等能夠繼續為國培育英才。

另有媒體追問，這5位軍職教師都已經服完該服的役期，以及因公進修需要的延長服役時間，在法理上都已經完備了，為何不能退伍。

崔怡楓指出，這5位的軍職老師，目前正在依規定實施退伍作業當中，並沒有特地阻攔。

國防大學 教師

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