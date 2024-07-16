海鯤艦出塢 海軍司令部：達到出海條件才會海試

潛艦國造原型艦「海鯤號」昨天順利離開船塢，移泊高雄港91號碼頭。海軍司令部今天表示，海鯤艦接下來將針對所有裝配系統的整合進行泊港測試，達到出海條件後，才會安排海上測試。

本報日前獨家披露首艘國造潛艦海鯤號進入台船乾塢近5個月後，終於將泛水出塢，實際進行泊港測試。海鯤艦昨天下午在拖船協助下離開船塢，移往91號碼頭，將進行後續測試。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，海鯤艦昨天已經順利完成出塢，接下來還是要進行泊港測試，主要是針對所有裝備系統的組合測試，完成出海條件後才會安排出海測試。邱俊榮強調，海鯤艦目前都在結點管制上，沒有問題。

對於外傳海鯤艦將在9月進行海上測試，台船董事長鄭文隆先前在股東會上強調，一切以安全為前提，海上測試沒有時間表。