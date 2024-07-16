中科院：已具備深偽技術相關研發能量 可協助國軍

國家中科學研究院資通所督導長黃益進今天表示，人工智慧帶來創新運用與便利，但其深偽技術因可製作逼真造假內容，恐藉網路快速散播假訊息，而中科院內已具備相關研發能量，可提供國軍相關技術協助。

國防部召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態」及「國軍預防熱傷害應處作為」記者會。

黃益進指出，人工智慧（AI）近年來帶來許多創新運用與便利體驗，但同時衍生挑戰和風險，其中深偽（Deepfake）技術最值得關注，可用於製作極為逼真造假內容，進一步由網路迅速散播假訊息，亦可用在敵對國家間的認知作戰。

黃益進說明，深偽是由人工智慧深度學習（Deep Learning）技術與偽造（Fake）兩個詞組合而成，用於生成逼真照片、語音、影片和其他偽造產物，同時也包含文字、語音、圖片和影片等4個面向。

至於深偽技術在國防的運用樣態，黃益進指出，認知作戰可偽造以假亂真的錯誤情資，並將其廣泛散播，使目標對象於資訊不對稱的情況下，信以為真，產生內部矛盾，甚至瓦解戰鬥意志，也經常運用資訊作戰，以達成認知作戰目的，更結合網路釣魚郵件，亦可運用於盜取特定人物的重要個資及機密資訊。

黃益進舉例，依據台灣事實查核中心於民國111年3月17日的報告，同年3月16日駭客將烏克蘭總統澤倫斯基投降演說的深偽影片，發布至數個烏克蘭的新聞網站，試圖侵擾軍心；此外，深偽技術亦可加工衛星圖片，產生出不存在的建築或地形，並在網路散播，藉欺騙、混淆偵察工作，讓電腦做出錯誤判斷。

至於相關深偽技術，是否有辦法應用於國軍的「反認知作戰」。黃益進表示，深偽技術日新月異，中科院內已有相關研發能量，可以提供國軍相關技術協助。

國防部發言人孫立方少將指出，根據過往經驗，漢光演期間所產生的假訊息較多，例如「漢光是給三軍統帥的逃跑路線演習」、「國軍官兵叛逃」、「國軍發生重大失誤導致傷亡」等，都是曾經發生的假訊息案例，但經過國內各部會多年努力，目前假訊息傳散率、對民眾影響力已衰退，因此不管是AI或深偽技術，國軍會主動掌握輿論、議題方向的主控權，在傳散前就將其截斷。