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漢光「無劇本」破功？ 軍方：僅有「想定」、無劇透

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習下周登場，國防部強調，軍事操演都有「想定」但不會「劇透」。本報資料照片
漢光演習下周登場，國防部強調，軍事操演都有「想定」但不會「劇透」。本報資料照片

國軍漢光40號演習將在下周登場，國防部長顧立雄先前宣示今年將「沒有劇本」、最大化「實戰化」操演，不過眼尖民眾仍發現各地參演部隊已在如火如荼演練各項科目，令外界質疑所謂「無劇本」是否根本已經破功？國防部發言人孫立方強調，任何軍事操演一定都有「想定」，但今年不會告訴官兵演練的時間、科目，就是不會有「劇透」。

孫立方表示，任何軍事操演都有「想定」，其中包含敵人可能行動與我方訓練目標，因此本次漢光實兵演練不會有「劇透」，不會告訴官兵什麼時間、下一個科目、動作是什麼。孫立方再次重申，但就跟學生考試一樣，學生要對考試範圍內所有可能涉及的科目、基礎知識都要準備、演練，實際上了考場，下達狀況時才能實際處置。

孫立方強調，國軍並沒有取消實兵對抗操演，例如空軍的「天龍操演」、陸軍也有一系列對抗式演練，但漢光演習是國軍唯一聯合作戰階層的全國性演練，目的在驗證防衛作戰計畫，因此要求實兵、實時、實地發展到最大化，使部隊訓練達到最接近實戰化的目標。

另一方面，外界陸續披露各地各處進行的預演科目和預演時間，孫立方說，目前對外公布的科目主要為涉及重大民用設施或場地，例如捷運、桃園、松山機場，可能影響民生運作；另外有些科目雖無實彈，但可能影響漁民作業，所以勢必要公布操演時間和管制區域。孫立方並說，目前外界得知的預演行程，可能是配合準備天候不佳的預備日。

國防部 孫立方 漢光演習

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