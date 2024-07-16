光電標案使用陸製路由器 軍備局：已終止契約

國軍光電標案使用中國大陸製路由器、資料處理器，遭到立委質疑。國防部軍備局今天說明，因認定上述兩項設備具有網路傳輸功能，已違反國軍資通管理作業規定，違約事實明確且涉資安疑慮，已終止與廠商的契約。

國防部上午召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態」及「國軍預防熱傷害應處作為」記者會。

民眾黨立委黃國昌日前揭露國軍光電標案使用中國製逆變器、華為路由器，軍備局工營處長黃建勝少將說明，國軍秉持不遮掩、誠實面對的態度，已召開4次全軍檢討會，針對158個案子調查後，其中24案有使用到陸製產品，其中的23案有使用陸製變頻器、4案使用陸製路由器及資料處理器。

針對後續責任釐清，黃建勝說明，已邀集業管單位、委任律師研議，將朝向兩方面處置。第一，使用陸製路由器及資料處理器的部分，因認定具有網路傳輸功能，已違反國軍資通管理作業規定，違約事實明確且涉及資安疑慮，將終止契約。使用陸製變頻器部分，因屬電流轉換不會傳送資料，將要求廠商限期改善違失，若未改善才會終止契約。

此外，國民黨立委徐巧芯日前揭露國軍部分車輛使用中國製行車記錄器，國防部10日回應，經全軍清查，的確查到部分行車記錄器為中國製，目前已經下架800台。

國防部通次室資安暨網戰整備處副處長張克勤上校上午在記者會進一步說明，目前已下架800台行車記錄器，其中也包括約80台無法辨別產地的產品，後續將辦理報廢、銷毀，同時依據相關規定進行籌補。