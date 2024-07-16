三軍儀隊酷暑中操作 軍方：耐熱完訓執勤沒有問題

三軍儀隊昨天開始於中正紀念堂前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。有關外界擔心儀隊官兵在戶外炎熱酷暑中執勤，國防部今天表示，三軍儀隊在驗收時要完成耐熱訓練，執行勤務「沒有問題」。

三軍儀隊14日結束歷時44年在中正紀念堂銅像大廳的禮兵交接，昨天起訓練展示移至主堂體正前方的民主大道；由於目前正值盛夏，台北市長蔣萬安昨天關切儀隊官兵炎熱酷暑下的操演情況，希望國防部能聆聽各界聲音。

國防部今天舉行例行記者會，說明「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態」及「國軍預防熱傷害應處作為」。媒體關切三軍儀隊移往民主大道訓練展示，儀隊官兵的耐熱訓練狀況。

國防部參謀本部人事參謀次長室人事勤務處副處長方宗泰上校表示，要成為合格的儀隊官兵，在驗收時要完成耐熱訓練，每週基礎訓練也包含耐熱訓練，因此三軍儀隊官兵執行相關勤務是「沒有問題」。

至於國軍預防熱傷害應處作為，軍醫局衛保處處長杜旻育上校指出，國防部除積極落實官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，以利即時應變處置，降低重度熱傷害發生機率，確保維護官兵健康安全。

對於防範作為，杜旻育說明，各單位於操課前應完成勤前教育，掌握新兵與身體不適人員，妥適給予關懷，必要時暫緩訓練，並律定隨隊救護編組，建立通聯機制及完成測試，完善救護車急救器材整備及功能測試，醫護人員演練急救器材操作，掌握操課場地鄰近具備中暑急救處置能量的醫院，先期勘查及熟悉後送路線。

杜旻育指出，各單位應該就各訓場現地，定時監測中暑危險係數變化，適時補充飲水，嚴禁以冰品飲料代替。

至於應變處置作為，杜旻育指出，分別為快速發現、快速降溫、快速送醫「三快」，各單位平時即應完成降溫急救處置應變編組，律定班長、鄰兵、軍醫官、醫務士、押車幹部職掌，分工合作；並持續確實按照步驟演練，以熟稔急救「三快」要領。