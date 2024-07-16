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25艘次中共機艦繞台 軍方首公布公務船動態

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新解放軍動態，從昨(15)日到今(16)日清晨6時，共機18架次、共艦6艘次及公務船1艘次在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新解放軍動態，從昨(15)日到今(16)日清晨6時，共機18架次、共艦6艘次及公務船1艘次在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計25架、艘次共軍機艦繞台。其中8架共機跨越海峽中線在台海西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時，共計偵獲共機18架次、共艦6艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動，其中8架次共機跨越海峽中線分別在台海西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到傍晚為止，有10架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，另有6架次無人機、輔戰機及直升機在台海西南空域活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西南方約57浬。另有2架次直升機持續在東部外海活動，最接近台灣時距鵝鑾鼻東北方約87浬。

台海 國防部 解放軍

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