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三軍儀隊 昨撤出中正紀念堂大廳

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
昨天為中華民國解除戒嚴卅七周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，上午烈日當頭，儀隊仍盡責完成任務。記者曾原信／攝影
昨天為中華民國解除戒嚴卅七周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，上午烈日當頭，儀隊仍盡責完成任務。記者曾原信／攝影

昨天是解嚴卅七周年，國防部三軍儀隊也選在這天正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，將儀隊演練的場所移至民主大道前方。這是一九八○年四月五日中正紀念堂開館以來，三軍儀隊首次移出中正紀念堂主堂。文化部表示，「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標。

「這樣的一小步，竟然花了四十四年。」文化部長李遠表示，「在解嚴卅七年的今天，我們被束縛的思想，應該要正式解嚴了」，他感謝所有為台灣從威權獨裁走向自由民主而犧牲奉獻的前輩們。

記者程嘉文、張睿廷／台北報導

三軍儀隊禮兵昨起撤出中正紀念堂大廳，國民黨立委批評，民進黨又想滿足意識形態，如此「觀光表演」不倫不類，只剩下壓榨官兵。

國民黨立委牛煦庭說，民進黨打算操弄敏感政治議題，掩蓋施政無能事實。國民黨立委柯志恩說，此舉完全不符禮兵設置意義，而是純粹觀光表演，不為儀隊設想。

中正紀念堂 國民黨 文化部

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