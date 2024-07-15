立院三讀 新定軍人權益事件處理法 修正陸海空軍懲罰法

立法院會今天三讀通過陸海空軍懲罰法修正案，以及新定軍人權益事件處理法。國防部表示，大部分條文均按照行政院提出的草案，立院審議最大的修訂，是將懲罰法第25條的「剝奪與減少退伍給與」，限縮為由司法院的懲戒法院（原公懲會）為之，意即當事人必須遭到監院彈劾，才有可能以本法對其退除給與進行剝奪，或減少20%至50%。

陸海空軍懲罰法最早制定於民國19年，許多條文已經無法適應如今的需求。這次的修正版本大幅重寫，條文由37條變為79條。新法的懲罰方式，包括「人事懲罰」、「財產懲罰」、「紀律懲罰」三大類。人事懲罰包括撤職、廢止起役、降階、記過及申誡；財產懲罰包括剝奪或減少退除給與、降級、罰薪及罰款；紀律懲罰包括悔過、檢束、禁足、罰勤及罰站。

若依照身分區別，軍官懲罰包括撤職、降階、記過、申誡、剝奪或減少退除給與、降級、罰薪、罰款及檢束。

士官懲罰包括撤職、降階、記過、申誡、剝奪或減少退除給與、降級、罰薪、罰款、悔過、檢束及罰勤。士兵懲罰包括廢止起役、記過、申誡、剝奪或減少退除給與、降級、罰薪、罰款、悔過、禁足、罰勤及罰站。

違紀行為人於受懲罰時，已喪失現役軍人身分者，只能施以撤職、降階、記過、申誡、剝奪或減少退除給與、罰款。

軍人權益事件處理法則明定，軍人對於權責機關對其所為涉及軍人身分變更、公法上財產請求、獎懲或考績事項的行政處分，認為違法或顯然不當，致損害權利或法例上的利益者，得向地方軍事法院設置的官兵權益保障會提起復審。

軍人提起申訴事件，由各級主官管、業務承辦單位或監察部門處理；復審及再申訴事件，由地方軍事法院官兵權益保障會審議決定；第一審行政訴訟事件，由高等軍事法院勤務法庭依法審理。

兩部法律的生效日期，均由行政院定之。國防部官員表示，考慮到相關配套措施必須到位，預估時間會在半年至一年之間。