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有失儀隊本意？資深儀隊官員：中正紀念堂外巡查、訓練「恐變純表演」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今天（15日）為中華民國解除戒嚴37周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，上午烈日當頭，儀隊仍盡責完成任務。記者曾原信／攝影
今天（15日）為中華民國解除戒嚴37周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，上午烈日當頭，儀隊仍盡責完成任務。記者曾原信／攝影

為了配合轉型正義，駐守中正紀念堂的三軍儀隊，今天起不再在設有蔣公銅像的大廳擔任禮兵，而是在堂外進行「巡查」與「訓練展示」。由於今日天候酷熱，因此引來虐待官兵的質疑，國防部特別表示，官兵都有經過耐熱訓練。

資深國軍儀隊幹部指出，新模式對官兵而言，辛苦程度其實較低，但如今的表演方式，的確不符世界各國軍方設置禮兵的目的，不如乾脆全撤，有助於舒緩兵力不足的人員荒。他也強調，陳水扁總統時代就曾經撤儀隊，而且是全面撤出，不瞭解為何今天大家都說「等了四十年」？

資深儀隊官員表示，對於完訓合格的儀隊弟兄而言，「站」比「動」更辛苦。如今的新模式，每小時操演完畢之後後回到休息室，不必持續持槍站在悶熱的禮兵台上，其實煎熬度較低。但是儀隊離開了大殿，就失去原始駐防禮兵的正當性跟意義，變成純表演。考慮到目前儀隊均由志願役官兵組成，就人力運用跟成本而言，都不太划算。

他進一步指出，儀隊之所以叫儀隊，目的就是配合儀典而存在，全世界應該沒有任何國家的儀隊，會沒事固定在某定點出來「耍兩下」。因此如果不適合在大殿派駐禮兵，乾脆完全撤除，可讓目前人力吃緊的儀隊得到舒緩，反正忠烈祠與國父紀念館，仍然可以看到儀隊全套操演。

這位官員也指出，不瞭解為何媒體與許多政治人物，都宣稱這是「四十年來第一次撤儀隊」。先前陳水扁總統時代就曾經，將中正紀念堂與慈湖、頭寮陵寢的儀隊全部撤走，直到馬英九總統上台才恢復。

中正紀念堂 陳水扁

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