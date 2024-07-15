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海鯤號坐墩5個月出塢…空中海底均管制 將進行泊港測試

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影
海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影

首艘國造潛艦海鯤號進入台船乾塢，已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，為了防止外來的侵擾和強化保密，軍方使用干擾槍進行空中無人機管制，海底也有潛水人員待命進行管制，之後進行泊港測試（HAT）。

海鯤號昨天進行注水、加氣，原預計今下午2點至5點由高雄港台船小塢，移往91號碼頭，最終於下午4點12分出塢，5點半停靠91號碼頭，為了避免海鯤號在移動途中碰撞損壞，利用活動浮台協助。

這是海鯤潛號繼今年2月後再度現身，在台船乾塢坐墩期間，進行電瓶與主機等動力系統調校，並完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，今天終於出塢，外觀可見原本帆罩的「瘦馬現象」已經消失，整個帆罩十分光滑。

海軍顧問郭璽今日在直播時表示，海鯤號停靠在91號碼頭後，將安裝18顆魚雷，然後啟動俥葉，進行動力測試，確定沒問題後，再以自身動力浮航出港進行海測。

之後海鯤號將進行海上測試（SAT），外傳海鯤號9月進行SAT，不過台船董事長鄭文隆之前在股東會上強調，以安全為前提，SAT沒有時間表。

海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影
海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影
海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影
海鯤號已坐墩近5個月，今日下午在拖船協助下出塢，移往91號碼頭。記者劉學聖／攝影

出塢 海軍 海鯤 潛艦 魚雷

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