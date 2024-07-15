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軍校生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款6306萬

中央社／ 台北15日電
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。 圖／空軍司令部臉書影片
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。 圖／空軍司令部臉書影片

空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。空軍今天公布共募得新台幣6306萬餘元，扣除支用徐皓明外婆醫療專機等款項後，已於12日完成款項移轉公證。

徐皓明的母親已在6月24日返台治療，而徐皓明及外婆於7月6日返台，轉送三軍總醫院治療。已經自美國空軍官校畢業的徐皓明日前拍攝影片，感謝各界在艱難時刻為他撐起一把傘，未來他將矢志捍衛領空，以實際行動回饋各界善心，延續善的循環。

空軍今天傍晚透過「中華民國空軍」臉書粉絲專頁，貼出「空軍官校學生徐皓明專案捐款收支總表」指出，空軍官校6月7日開設急難救助專戶，7月11日關閉帳戶後，共計收款6306萬3051元，扣除支用徐皓明外婆醫療專機等項後，餘款6145萬3523元。

空軍指出，為妥適運用各界善款，空軍已於7月12日完成款項移轉公證，並與合作金庫進行信託簽署，律定善款用於徐皓明及其親屬「在美醫療支出」、「返國照護」及「生活急難」等方面。

空軍表示，再次感謝各界善心人士協助，使其在緊急危難之際，能渡過危機。

專機 徐皓明 捐款 空軍官校

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