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傳港資承辦台北安全對話論壇 國防院：不實訊息

中央社／ 台北15日電

媒體報導，國防院將舉辦的「2024台北安全對話」國際論壇疑交由港資公司承辦，且幕後股東為中共官方。國防院今天表示，目前尚未進入招標程序，更未與任何廠商約定委辦，報導內容為不實訊息。

網路媒體「台灣好報」報導指出，國防院9月將舉辦的「2024台北安全對話」國際論壇，該活動疑交由港資公司承辦，且幕後股東是中資及中共官方，所有與會者護照、個資等，將被傳到中國。

國防安全研究院對此表示，國防院辦理「2024台北安全對話」國際論壇涉及的勞務採購項目，依「政府採購法」規定，將經公開招標程序辦理，並初步經詢價訪商，以利採購計畫規模的推估，並利了解會議場地狀況，以為整體評估，目前尚未進入公告招標程序，更未與任何廠商約定委辦。

國防院說，報導稱國防院與疑似香港公司合作更屬不實，盼媒體報導前妥為查證，以免為不實訊息誤導；國防院做為擔當國際安全交流主要智庫，未來將繼續依循相關法規、嚴謹態度籌辦國際交流活動。

中共 個資 國防院

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