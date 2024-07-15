獨家／海鯤潛艦再度現身 帆罩終於變平整了

國造的潛艦海鯤艦相關裝備包括光電桅杆與電池近期安裝完成，昨天進行注水、加氣，今天下午四點多終於從台船小塢現身，整個出塢程序進行快三個小時，海鯤潛艦從今年二月後再度現身在國人面前，外觀可見原本帆罩的瘦馬現象已經消失，整個帆罩十分光滑，潛艦上也有許多工程人員進行各種泊港測試（HAT）項目，預計今年內將會正式開始海上測試（SAT）。

首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」去年9月28日舉行命名暨下水典禮，隨後展開泊港測試（HAT），今年2月27日自海昌工廠移至台船小塢進行泊港測試項目，並安裝光電桅杆與電池等重量級裝備，由於對美採購的L3 Harris光電潛望鏡及相關裝備抵台時間調整，因此測試時序向後遞延，海軍也曾多次對外表示，一切安全為優先，並未有海上測試時程表。