比漢光演習早登場 金門離島19日展開實彈射擊

漢光40號實兵演習22日舉行，位於台海防務最前線的金門離島，將率先於19日異地同步實施地面武器射擊，金防部指揮官也前往烈嶼守備大隊視導，要求官兵實戰化訓練，以提升整體戰力。

漢光40號實兵22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

根據交通部航港局發布的射擊通報顯示，漢光實兵演習舉行前，位於台海前線的金門多個離島，將率先19日（預備日為20日）上午9時至下午5時間異地同步實施地面武器射擊，危險區域最小半徑為2浬、最大彈道高度1000呎。

地面武器射擊地點包括后嶼、草嶼、大膽島與二膽島間水域、烈嶼島附近水域、獅嶼、復興嶼，及東碇島等處；北碇島規劃20日實施射擊訓練。

此外，國軍漢光演習期間，金門本島將在23日上午5時30分至上午7時30分，於金門南方水域實施實彈射擊訓練，最大彈道高度為6000呎。

根據青年日報報導，陸軍金防部指揮官李定中中將日前赴烈嶼守備大隊視導，要求官兵以實戰化方式訓練，採連續性狀況驗證支援與被支援單位的聯動性，針對灘岸阻絕設置、平戰轉換機制、據點平封戰啟、火力要求與射彈修正及夜間射擊標定等實際演練，提升整體戰力。