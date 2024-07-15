曾囚禁雷震、黃信介 國防部台灣軍人監獄環景網站上線

今天是台灣解除戒嚴37週年紀念日，國家人權博物館今天宣布，已建置完成國防部台灣軍人監獄環景網站並開放使用。國防部台灣軍人監獄如今是法務部矯正署新店戒治所屬限制區域，民眾無法實際走訪，經多次協調，終能讓民眾透過不同的觀看媒介，有機會認識這座監禁政治受難者的「不義遺址」。

人權館表示，回望台灣在威權統治下，人民生活在無形的恐懼中，造成許多人權斲傷的事件。國家人權博物館近年藉由數位科技保存的方法，建構當年國家進行逮捕、偵訊、起訴、審判及監禁政治受難者的歷史現場，利用3D掃描、建模及環景網站建置，陸續完成白色恐怖景美紀念園區及綠島紀念園區、調查局安康接待室等三處不義遺址點，並已上線。7月完成國防部台灣軍人監獄（現法務部矯正署新店戒治所）的數位保存工作。

國防部台灣軍人監獄於1952年從原青島東路3號遷至新店安坑，1973年更名為國防部新店監獄。台灣軍人監獄採賓州式監獄設計，「仁、義、禮、智、信」五座監舍呈放射狀分布。此處曾關押過雷震、陳明忠、蘇東啟、美麗島事件的黃信介、姚嘉文等人，也關押過女性受難者如嚴秀峰、辜顏碧霞、李碧霞等，是台灣威權統治時期囚禁政治犯的空間，使用時間最長的監獄，而一個丘陵之隔，即是槍決人犯的安坑刑場。

人權館表示，今日是解嚴日，在這特別的日子，首度公開國防部台灣軍人監獄（新店安坑）不義遺址，讓民眾透過電腦或智慧型手機即可線上參觀，身歷其境認識發生在這不義遺址空間裡的故事，走進目前保存尚稱完整的「智」、「信」兩座牢房，讓民眾了解政治受難者是如何在艱困的環境中爭取自由民主的歷程。

●國防部台灣軍人監獄（新店安坑）線上參觀連結網址：https://flying.myds.me/XindianMilitaryPrison/